Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanık hapis cezasına çarptırıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) örgütün sözde "öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Ali Turgut ile avukatı hazır bulundu. Suçlamaları reddederek beraat talebinde bulunan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Aynı mahkemedeki başka bir davada ise Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak görev yapan tutuksuz sanık Furkan Bayram, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.



