Eskişehir'de yaygın aşılama başladı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de en yüksek vaka sayısına sahip ikinci kent olan Eskişehir'de hastane ile aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra alışveriş merkezi, tren garı ve otogarda kurulan mobil stantlarda da randevusuz aşılama başladı.

Sağlık Bakanlığının 19-25 Haziran haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasında 900 bin nüfuslu Eskişehir 'de vaka sayısı 100 bin kişide 107,89'dan 4,96 artışla 112,85'e yükseldi. Ağrı ve Kütahya ile birlikte vaka sayısı artan ilk 3 kentten biri olan Eskişehirde aşılama çalışmaları da hız kazandı.

Hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sokakta, alışveriş merkezinde, tren garında ve otogarda mobil aşılama stantları kurdu. Randevusuz alanlarda aşı hakları kontrol edilerek stantlarda da aşı olmaya başladı.

Eskişehirde yapılan aşı sayısının 700 bini geçtiğini ifade eden Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Melek Zeytin, mobil stantlarla aşıya ulaşımı daha kolay hale getirdiklerini söyledi. Stantların sabahtan akşam 18.00de kadar hizmet vereceğini belirten Dr. Zeytin, Mobil aşılama ekiplerimizle 15 gündür özellikle sanayi bölgesinde hizmet veriyorduk. Vatandaşlarımızın istediği ve bizim en hızlı şekilde aşılama yapmak isteğimiz doğrultusunda noktalarımızı artırdık. Bugün itibariyle otogarda, tren garında, organize sanayi bölgesinde, Sağlık Müdürlüğü ek binası önündeki sokakta, alışveriş merkezinde, Ticaret Borsasında mobil ekiplerimiz tarafından aşılama hizmeti randevusuz bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda hastane ler ve aile sağlığı merkezlerimizde de aşılama devam ediyor. Vatandaşlarımızın ilgisi de gayet yoğun. Eskişehirde şu ana kadar yapılan aşı sayısı 700 binin üzerine çıktı diye konuştu.

AVM'DE ÜÇÜNCÜ AŞISINI OLDU

Eskişehir Ticaret Odasında kurulan mobil stantta ise ilk aşıyı Ticaret Odası Başkanı Ömer Zeydan oldu. Koronavirüsten bir an önce kurtulmak için herkesi aşı olmaya çağıran Zeydan, çiftçilerin de ürün teslim etmeye geldiklerinde mobil stantta aşı olduğunu ifade etti. Eskişehir kent merkezindeki bir alışveriş merkezine de sağlık müdürlüğü ekiplerince mobil aşı odası kuruldu. Alışveriş yapmak için AVMye gelenlerde yapılan kontrollerin ardından aşılarını oldu.