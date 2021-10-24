Eskişehir’de vakalar düştü!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir’de vakalar düşerken, Bilecik ve Kütahya’da artış gösterdi. Üç şehir de HES risk haritasında 'kırmızı' renkte kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir 'de vaka sayısı, 100 bin kişide 283,89’dan 26,92 düşüşle 256,97’ye geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 397,44’ten 5,72 artışla 403,16 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik 'te de 100 bin kişide vaka sayısı 335,14 seviyesinden 10,05 artışla 345,19'a çıktı. Filyasyon ekiplerince yapılan incelemelerde son dönem vakaların, sosyal hareketliliğin artması ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerini azaltmaları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

3 KENT DE 'KIRMIZI' RENKTE

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Üç şehrin haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte yer aldığı görüldü.

Öte yandan 'Mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 81,1, Bilecik’te 78,7 olurken, 'Sarı' kentler arasında yer alan Kütahya'da ise aşılama oranı 74,1 olarak açıklandı.