Eskişehir'de üretilen helikopter gövdeleri Kore'ye gönderiliyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 bin 750 metrekare kapalı, 33 bin metrekare açık alanda faaliyet gösteren firma, 2006 yılından itibaren havacılık, savunma ve enerji sektörlerine yönelik üretim yapıyor.

Havacılık ve uzay alanında sabit ve döner kanatlı platformlar için gövde montajı, yapısal parça üretimi, kabin içi bitmiş ürün üretimi ve montajı konularında hizmet veren firma, uydular için de yapısal parça imal ediyor.

Coşkunöz Holding Üst Yöneticisi Erdem Acay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste yıllık üretim kapasitesi bakımından 140 bin saati aşkın CNC işçiliği bulunduğunu söyledi.

Havacılık montaj yetkinliğine sahip 40'tan fazla sertifikalı uzman çalışanla üst seviye üretimlerini sürdürdüklerini belirten Acay, holdingin 2019 yılını yüzde 15 büyümeyle kapattığını, 330 milyon avro ciroyla yıl sonu hedeflerine ulaştıklarını dile getirdi.

Acay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018'de ihracatımızın ciromuza oranı yüzde 19 oldu. 2019'da ürün ve hizmetlerimizi ulusal alıcılarla buluşturarak yüzde 25'e çıkarmayı hedeflemiştik ve bu hedefimizi de ihracatımızı yüzde 29'a çıkararak gerçekleştirmiş, aşmış olduk. İhracat payımızı her geçen gün artırmak için de rotamızı farklı ülkelere çeviriyor, yeni projeler geliştirerek Türk üretimi havacılık ve savunma teknolojilerini piyasada aranan ürünler haline getirmeye odaklanıyoruz. Coşkunöz Savunma ve Havacılık olarak yerli ve yabancı müşterilerimiz üzerinden Boeing, Airbus gibi dünyanın birçok havacılık firmasına çok sayıda parça üretimi gerçekleştiriyoruz. Parça bazında aylık 10 bin civarında imalatımız buluyor ve ciromuzun neredeyse yüzde 40'ını bu alandan elde ediyoruz."

60 helikopter gövdesinden 15'i teslim edildi

Güney Kore merkezli Korean Aerospace Industries ile 60 Kore Genel Maksat Helikopterinin (KUH Surion) orta gövde montajı için 2015'te anlaşma imzaladıklarını söyleyen Acay, bu çerçevede sevkiyata devam ettiklerini bildirdi.

Bu ülkeye 15'inci helikopter gövdesinin sevkiyatını tamamladıklarını ifade eden Acay, "2026'ya kadar sürecek proje kapsamında kazandığımız yetkinlikle şu an ülkemizde gövde montajı gerçekleştirebilen ilk 2 firmadan biriyiz. Havacılığın en üst yetkinliklerinden biri olan fuselage (uçak gövdesi) üretim yetkinliğinin milli hava platformlarında ve global hava aracı üreticilerin ürünlerinde kullanılması için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Erdem Acay, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi 2019 cirosunun bir önceki yıla göre yüzde 24,3 artarak 10 milyar 884 milyon dolar a yükseldiğini bildirdi.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin (SASAD) sektörden doğrudan temin ettiği verilere göre, 2019 yılı sektör cirosunun düzenli artışını sürdürüp ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktığını anlatan Acay, bu artışta ihracatın büyük etkisinin olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, yıllar önce savunma ve havacılık sektöründe yüzde 80'lere varan dışa bağımlılıktan kurtularak bugün dünyanın birçok ülkesine katma değerli ürünler ihracat eden bir seviyeye geldiğine dikkati çeken Acay, "SASAD raporuna göre, 2019 yılında Türkiye savunma ve havacılık ihracatı da bir önceki yıla göre yüzde 40,21 artarak 3 milyar 68 milyon dolar düzeyine çıktı. Ülkemizde savunma ve havacılık sanayisine 2019 yılında 1 milyar 670 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yapıldı. Sektörümüz bugün 74 bine yaklaşan bir istihdam sağlıyor ve kişi başına 147 bin 539 dolarlık ciro gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayi üretici sayımız 500'lere ulaştı"

Acay, Türkiye'den 4 firmanın, ABD merkezli Defense News dergisi tarafından her yıl yayımlanan dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketleri sıralamalarında yer aldığını belirtti.

Tüm bu olumlu gelişmelerle Türkiye'nin savunma sanayi ithalatının her geçen gün gerilediğini söyleyen Acay, şunları kaydetti: