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Eskişehir'de üretilen helikopter gövdeleri Kore'ye gönderiliyor

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:17 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 15:17

Eskişehir'de faaliyet gösteren firma tarafından üretilen helikopter gövdeleri Güney Kore'ye ihraç ediliyor.


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 bin 750 metrekare kapalı, 33  bin metrekare açık alanda faaliyet gösteren firma, 2006 yılından itibaren  havacılık, savunma ve enerji sektörlerine yönelik üretim yapıyor.
 
Havacılık ve uzay alanında sabit ve döner kanatlı platformlar için  gövde montajı, yapısal parça üretimi, kabin içi bitmiş ürün üretimi ve montajı  konularında hizmet veren firma, uydular için de yapısal parça imal ediyor.
 
Coşkunöz Holding Üst Yöneticisi Erdem Acay, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, tesiste yıllık üretim kapasitesi bakımından 140 bin saati aşkın CNC  işçiliği bulunduğunu söyledi.
 
Havacılık montaj yetkinliğine sahip 40'tan fazla sertifikalı uzman  çalışanla üst seviye üretimlerini sürdürdüklerini belirten Acay, holdingin 2019  yılını yüzde 15 büyümeyle kapattığını, 330 milyon avro ciroyla yıl sonu  hedeflerine ulaştıklarını dile getirdi.
 
Acay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2018'de ihracatımızın ciromuza oranı yüzde 19 oldu. 2019'da ürün ve  hizmetlerimizi ulusal alıcılarla buluşturarak yüzde 25'e çıkarmayı hedeflemiştik  ve bu hedefimizi de ihracatımızı yüzde 29'a çıkararak gerçekleştirmiş, aşmış  olduk. İhracat payımızı her geçen gün artırmak için de rotamızı farklı ülkelere  çeviriyor, yeni projeler geliştirerek Türk üretimi havacılık ve savunma  teknolojilerini piyasada aranan ürünler haline getirmeye odaklanıyoruz. Coşkunöz  Savunma ve Havacılık olarak yerli ve yabancı müşterilerimiz üzerinden Boeing,  Airbus gibi dünyanın birçok havacılık firmasına çok sayıda parça üretimi  gerçekleştiriyoruz. Parça bazında aylık 10 bin civarında imalatımız buluyor ve  ciromuzun neredeyse yüzde 40'ını bu alandan elde ediyoruz."
 
60 helikopter gövdesinden 15'i teslim edildi
Güney Kore merkezli Korean Aerospace Industries ile 60 Kore Genel  Maksat Helikopterinin (KUH Surion) orta gövde montajı için 2015'te anlaşma  imzaladıklarını söyleyen Acay, bu çerçevede sevkiyata devam ettiklerini bildirdi.
 
Bu ülkeye 15'inci helikopter gövdesinin sevkiyatını tamamladıklarını  ifade eden Acay, "2026'ya kadar sürecek proje kapsamında kazandığımız yetkinlikle  şu an ülkemizde gövde montajı gerçekleştirebilen ilk 2 firmadan biriyiz.  Havacılığın en üst yetkinliklerinden biri olan fuselage (uçak gövdesi) üretim  yetkinliğinin milli hava platformlarında ve global hava aracı üreticilerin  ürünlerinde kullanılması için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
 
Erdem Acay, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi 2019 cirosunun  bir önceki yıla göre yüzde 24,3 artarak 10 milyar 884 milyon dolara yükseldiğini  bildirdi.
 
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin (SASAD) sektörden  doğrudan temin ettiği verilere göre, 2019 yılı sektör cirosunun düzenli artışını  sürdürüp ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktığını anlatan Acay, bu artışta  ihracatın büyük etkisinin olduğunu vurguladı.
 
Türkiye'nin, yıllar önce savunma ve havacılık sektöründe yüzde 80'lere  varan dışa bağımlılıktan kurtularak bugün dünyanın birçok ülkesine katma değerli  ürünler ihracat eden bir seviyeye geldiğine dikkati çeken Acay, "SASAD raporuna  göre, 2019 yılında Türkiye savunma ve havacılık ihracatı da bir önceki yıla göre  yüzde 40,21 artarak 3 milyar 68 milyon dolar düzeyine çıktı. Ülkemizde savunma ve  havacılık sanayisine 2019 yılında 1 milyar 670 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı  yapıldı. Sektörümüz bugün 74 bine yaklaşan bir istihdam sağlıyor ve kişi başına  147 bin 539 dolarlık ciro gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.
 
"Savunma sanayi üretici sayımız 500'lere ulaştı"
Acay, Türkiye'den 4 firmanın, ABD merkezli Defense News dergisi  tarafından her yıl yayımlanan dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketleri  sıralamalarında yer aldığını belirtti.
 
Tüm bu olumlu gelişmelerle Türkiye'nin savunma sanayi ithalatının her  geçen gün gerilediğini söyleyen Acay, şunları kaydetti:
"Yıllar önce 50'lerde olan savunma sanayi üretici sayımız bugün  500'lere ulaştı. 2017 verilerine göre ülkemiz, ABD, Rusya, Çin, Almanya İngiltere ve İsrail'den sonra dünya savunma sanayi ihracatında 7'nci sırada  gelmektedir. "
 

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