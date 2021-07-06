Eskişehir'de TIR'la kamyonet çarpıştı!

Kaza, akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 25'inci cadde üzerinde meydana geldi. Yalçın Savaş yönetimindeki 26 B 3769 plakalı TIR, kavşaktan geçiş yapan Ergün Baş'ın kullandığı 26 FM 605 plakalı süt yüklü kamyonete çarptı. Kazada araçlar yaklaşık 100 metre sürüklenirken, TIR makas atarak yolu tamamen kapattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ve sağlık ekiplerince sürücü Yalçın Savaş ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Aydın, ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine, kamyonetten yaralı olarak çıkarılan Ertem Öktenbağış ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.