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Eskişehir'de fuhuş operasyonu!

DHA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 11:29

Eskişehir’de, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ‘fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler Sultan N., Hüseyin M., E.N. ve O.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sultan N. ile Hüseyin M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. 
 

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