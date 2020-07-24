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Eskişehir'de deprem oldu! İlk bilgiler...

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 7:27 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 7:27

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 05.19'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 4,1  büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Depremin, 10,84 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
 

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