Eskişehir’de deprem mi oldu? Eskişehir son depremler listesi ve fay hattı sorgulama…

Eskişehir’de deprem mi oldu? Eskişehir'den de hissedilen İzmir Seferihisar merkez üssü büyük bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İşte Eskişehir son depremler listesi ve fay hattı sorgulama…

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Eskişehir’in yanı sıra Kütahya'da da hissedildi. Eskişehir ve çevre illerden de hissedilen depremin 15 saniye sürdüğü belirtildi.

İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen depremin 15 saniye sürdüğü belirtildi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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SON DEPREMLER LİSTESİ