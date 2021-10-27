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Eskişehir'de dehşet! Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

DHA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 18:11 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 18:11

Eskişehir'de Sibel Yıldız (24), tartıştığı kocası Tahir Yıldızı (35), ekmek bıçağıyla göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Sibel Yıldız, tutuklandı.


Olay, gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tahir ve Sibel Yıldız çifti evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mutfaktan bıçak alan Sibel Yıldız, kocası Tahir Yıldızı göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi sonrası ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, burada doktorların müdalalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Sibel Yıldızı yakalayıp gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Yıldız, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. 

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Eskişehir ekmek bıçağı koca
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