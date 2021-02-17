Eskişehir'de aile katliamı! Şüpheli, kocanın ilk eşinden olan oğlu çıktı

Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmeleriyle ilgili İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlu Buğra Can Tokkal'ın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal'ın İzmir 'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, dün telefonla annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri telefon dükkanları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine polis ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde, İlkay Tokkal (42) ve Emel Tokkal (41) ile çocukları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal’ın 7, Emel Tokkal ve Doruk’un 3’er kez bıçaklandığı saptandı.

KAPIDA ZORLAMA OLMAMASI TANIDIK ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Cinayetin ardından hemen araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede İlkay Tokkal’ın eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.Polis, apartmanın giriş katında iş yerleri bulunan çiftin komşuların ifadesine de başvurdu. Komşulardan biri Tokkal çiftinin 1 hafta önce taşındıklarını, olay gecesi duydukları sesleri, eşya yerleştirme zannederek, önemsemediklerini anlattı. Komşular polise, “O gün çekyat sesleri duyduk. Bir hafta oldular bu eve taşınalı. Biz ‘yerleşiyorlar’ diye düşündük. Çok ses geldi, eşyaların sesleri. Sonrasında kapı sertçe çarpıldı ve biri koşar adımlarla aşağı indi. Böyle bir şey olabileceği aklımıza gelmedi” dediler.

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ

Yapılan araştırmalar sonunda İlkay Tokkal ile Emel Tokkal'ın ekinci evliliklerini yaptığı belirlendi. Bu bilgiden yola çıkan polis ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri İlkay Tokkay'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile Mehmet Şerif B. ve Ersin D.'yi sabaha karşı saklandıkları adreste yakalayarak, gözaltına aldı.

ÇİLİNGİR O ANLARI ANLATTI

Öte yandan kapıyı polis eşliğinde açan çilingir Ahmet Boz, yaşadıklarını anlattı. Evin bir çok yerinde kan izleri olduğunu ifade eden Boz, “Emel ablaya ilk eşinden olan kızı ulaşamamış. 155’i aradık. Polisler geldi. Gazdan zehirlenmişler veya tatile gitmişlerdir diye düşündük. Kapıyı biraz yoklayınca İlkay abinin yerde cesedi vardı. Cesedi kapının arkasına düşmüş. İlkay abinin cesedini ilk gördüm, kapıyı hemen örttüm. Çünkü yakınları içeri girmeye kalktı” dedi.

EVİN KAPISINDA ZORLAMA TESPİT EDİLMEDİ

Evin kapısında zorlama izine rastlanmadığını söyleyen Boz, “Kapıda herhangi bir zorlama yoktu. İlkay abi kapının girişindeydi. Doruk ve Emel abla salondaydı. İkisi de yerdeydi.Allah kimseye ne göstersin ne de böyle bir şey yaşatsın. İlkay abinin bildiğim kadarıyla maddi sıkıntıları vardı. Etraftan söylenenlerden duyduğum, ilk eşinden olan oğluyla ilgili sıkıntıları vardı. Çok iyiydi, çok sevecen biriydi, herkesin yardımına koşardı. İçeride arbede yaşanmış. Kapı bile kırıktı içerideki odanın. Allah kimseye vermesin. Bir çocuğa bunu yapan bence bir insan değil. Maddi olarak büyük bir sıkıntı yaşadığını biliyorum. İlkay abi Eskişehir’e yerleşeli 5- 6 sene olmuştur” diye konuştu.