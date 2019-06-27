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Eski Yargıtay üyesi Mustafa Yılmazel'e 6 yıl 3 ay hapis

AA |  27 Haziran 2019 Perşembe - 12:50 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 12:50

Meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Mustafa Yılmazel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve  tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar  Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
 
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmazel ve avukatı  katıldı.
 
Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.
 
Örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün çeşitli adlar  altında düzenlediği toplantılarına katıldığı belirtilen Mustafa Yılmazel,  hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.
 
KARAR
 
Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın  ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan  Karaloğlu tarafından açıklandı.
 
Sanık Mustafa Yılmazel'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye  olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun  (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte  kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl hapis cezası  verildi.
 
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza  artırılarak 7,5 yıla çıkarıldı.
 
Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62.  maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 6 yıl 3 aya indirildi. Heyet,  tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.
 
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.
 

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