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Eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis!

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 13:21 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 14:16

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından  olduğu ortaya çıkan ve dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile  spor dünyasında tanınmış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı, "futbolda  şike davası"nda onama kararı veren eski Yargıtay 5. Daire üyesi Mesut Kundakçı,  FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek  binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Kundakçı ile avukatı  katıldı. Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Kundakçı, örgüt  üyesi ve yöneticisi olmadığını öne sürdü. Kundakçı, suç teşkil edecek eyleminin bulunmadığını, ByLock'a ilişkin  verilerin yasal yollarla elde edilemediğini savundu.
 
Ele geçirilen ByLock yazışmalarına göre, Kozmik Oda'da arama yapan  eski hakim firari Kadir Kayan'ın saklanmasına ve "gaybubet" adı verilen hücre  evlerinde kalmasına yönelik çalışma yapanlar arasında yer alan Kundakçı, ByLock  kullanıcısı olmadığını iddia etti. "Futbolda şike davası"nı onayan Kundakçı, "FETÖ üyesi ve yöneticisi  olmadım. Yasa dışı hiçbir oluşumda yer almadım." dedi.     Kundakçı ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara  verildi.
 
Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık  yapan Daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı. Mesut Kundakçı'ya, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun  (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası  veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını  öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13  yıl 6 aya çıkardı. Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62.  maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 12 yıla indiren mahkeme heyeti,  Kundakçı'nın tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini,  Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
 

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Futbolda şike Mesut Kundakçı FETÖ
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