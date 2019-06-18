18 Haziran 2019 Salı
İSTANBUL 
29°C / 22°C
GALERİ VİDEO
BIST 93.598 1.46 EURO 6,5360 -0.85
USD 5,8350 -0.65 ALTIN 252,410 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman Kavun'a hapis cezası

AA |  18 Haziran 2019 Salı - 12:56 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 12:59

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpas davalarından, Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink ve Devrimci Karargah davalarında yerel mahkeme kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Abdurrahman Kavun, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve  tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar  Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
 
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay  Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdurrahman Kavun, tutuklu  bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Kavun'un  avukatı salonda hazır bulundu.
 
Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.
 
Örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği ve ByLock yazışmalarında  adının geçtiği belirtilen Kavun, hakkındaki suçlamaları reddetti. Kavun,  beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.
 
KARAR
 
Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın  ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden  Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.
 
Sanık Kavun'un, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun  sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2.  maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre"  dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
 
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza  artırılarak 9 yıl 9 aya çıkarıldı.
 
Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62.  maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 8 yıl 1 ay 15 güne indirildi. Heyet  sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.