Eski vekilin mezarını açtılar! 13 babalık davasında şok gerçek

1954 -1960 yıllarında Milas Belediye Başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca’nın belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H. U.’nun 3 kızı, 2007 yılında ölen ve yıllarca baba olarak bildikleri G.A’nın biyolojik babaları olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, 2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A.’nın mezarı açılarak DNA örnekleri alınmıştı.