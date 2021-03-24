Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da AK Parti MKYK listesinde

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'ya değerlendirdi. Zafer Şahin'in açıklamaları şöyle;Eskiden Türkiye'de Bakanlar Kurulu açıklandığında hep kabinenin bölgesel dengesinden bahsedilirdi. Bu MKYK listesinde de böyle bölgesel denge dikkat edildiğini görüyorum. Özellikle Doğu, Güneydoğu'dan birçok önemli ismin kanaat önderi diyebileceğimiz isimlerin o listede olduğunu görüyoruz. Aslında toplumun tamamını kapsayacak isimlere de yer verilmiş orada. Mesela burada Güneydoğu bazında Abdulferit Fırat'ın yeğeni böyle bir isim söz konusu.Yine baktığınız zaman burada Alevi kanaat önderi Metin Tarhan'ı görüyoruz. O dikkat çekici bir isim. Yine burada Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu'nu görüyoruz. Bu da yine bence dikkat çekici bir isim. İYİ Parti'den geçen bir milletvekili vardı, Tuğba Vural Çokal. O da yine listede. Seda Sarıbaş, daha önce Aydın Kadın Kolları başkanlığı da yaptı. Yine aynı şekilde partinin kurucu kadrolarından isimler de listede yer alıyor. Yine aynı şekilde gazeteci Şamil Tayyar da burada yine kendisine yer bulmuş. O da bence dikkat çekici bir isim. Sonuç itibarıyla bölgesel dengelerin gözetildiği bir liste ve politika yapma kapasitesi daha yüksek MKYK listesi olduğunu söyleyebilirim.

19 KADIN ÜYE VAR

19 kadın üye var. Bu da bence çok önemli. Yani 75'te 19 ciddi bir oran.