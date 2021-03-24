Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da AK Parti MKYK listesinde

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni A Takımını da belli oldu.Yeni MKYK listesine kadınların çok olması dikkat çekti. Gençler, partinin kurucu üyeleri ve kanaat önderleri de listedi. Miss Turkey 2006'da ‘Türkiye Güzeli’ seçilen Seda Sarıbaş da MKYK listesinde olan isimlerden biri.
Daha önce de AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanlığı görevini de yürüten Seda Sarıbaş Miss Turkey 2006 güzellik yarışmasında ‘Veet Türkiye Güzeli’ güzel seçilmişti. Seda Sarıbaş, daha sonra Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim’e yerleşti. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş’ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'ya değerlendirdi. Zafer Şahin'in açıklamaları şöyle;Eskiden Türkiye'de Bakanlar Kurulu açıklandığında hep kabinenin bölgesel dengesinden bahsedilirdi. Bu MKYK listesinde de böyle bölgesel denge dikkat edildiğini görüyorum. Özellikle Doğu, Güneydoğu'dan birçok önemli ismin kanaat önderi diyebileceğimiz isimlerin o listede olduğunu görüyoruz. Aslında toplumun tamamını kapsayacak isimlere de yer verilmiş orada. Mesela burada Güneydoğu bazında Abdulferit Fırat'ın yeğeni böyle bir isim söz konusu.Yine baktığınız zaman burada Alevi kanaat önderi Metin Tarhan'ı görüyoruz. O dikkat çekici bir isim. Yine burada Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu'nu görüyoruz. Bu da yine bence dikkat çekici bir isim. İYİ Parti'den geçen bir milletvekili vardı, Tuğba Vural Çokal. O da yine listede. Seda Sarıbaş, daha önce Aydın Kadın Kolları başkanlığı da yaptı. Yine aynı şekilde partinin kurucu kadrolarından isimler de listede yer alıyor. Yine aynı şekilde gazeteci Şamil Tayyar da burada yine kendisine yer bulmuş. O da bence dikkat çekici bir isim. Sonuç itibarıyla bölgesel dengelerin gözetildiği bir liste ve politika yapma kapasitesi daha yüksek MKYK listesi olduğunu söyleyebilirim.
19 KADIN ÜYE VAR
19 kadın üye var. Bu da bence çok önemli. Yani 75'te 19 ciddi bir oran.
AK PARTİ MKYK ASİL ÜYE ADAYLARI
1- Abdurrahim Fırat
2- Abdurrahman Kurt
3- Ahmet Büyükgümüş
4- Ahmet Gündoğdu
5- Ahmet Sami Ceylan
6- Alaattin Parlak
7- Ali İhsan Yavuz
8- Ayhan Salman
9- Ayşe Böhürler
10- Bayram Şenocak
11- Behiye Eker
12- Bekir Bozdağ
13- Belgin Uygur
14- Binali Yıldırım
15- Burhan Kayatürk
16- Burhan Sakallı
17- Bülent Tüfenkci
18- Büşra Paker
19- Cem Şahin
20- Cüneyt Yüksel
21- Çiğdem Karaaslan
22- Derya Yanık
23- Efkan Ala
24- Emine Zeybek
25- Emre Ete
26- Erkan Kandemir
27- Fatih Şahin
28- Fatma Aksal
29- Fatma Betül Sayan Kaya
30- Fatma Güldemet Sarı
31- Hacı Bayram Türkoğlu
32- Haluk İpek
33- Hamza Dağ
34- Hasan Sert
35- Hayati Yazıcı
36- İbrahim Halil Yıldız
37- İsa Sinan Göktaş
38- İsmail Cenk Dilberoğlu
39- Jülide Sarıeroğlu
40- Leyla Şahin Usta
41- Lütfiye Selva Çam
42- Mehmet Ali Zengin
43- Mehmet Kasım Gülpınar
44- Mehmet Nil Hıdır
45- Mehmet Özhaseki
46- Menderes Türel
47- Metin Bulut
48- Metin Külünk
49- Metin Tarhan
50- Murat Baybatur
51- Mustafa Köse
52- Mustafa Şen
53- Mustafa Yel
54- Mücahit Birinci
55- Numan Kurtulmuş
56- Nurcan Dalbudak
57- Nurettin Canikli
58- Orhan Miroğlu
59- Ömer Çelik
60- Ömer İleri
61- Özlem Zengin
62- Öznur Çalık
63- Resul Kurt
64- Seda Sarıbaş
65- Sevan Sıvacıoğlu
66- Sevgi Yiğit
67- Sumru Altuğ
68- Sunay Karamık
69- Şamil Tayyar
70- Şaziye Gündüz
71- Şebnem Koçakelçi
72- Tahir Akyürek
73- Tuba Vural Çokal
74- Türk İslam Karakoç
75- Vedat Demiröz
AK PARTİ MKYK YEDEK ÜYE ADAYLARI
1- Tamer Akkal
2- Mücahil Yanılmaz
3- Azmi Ekinci
4- Hikmet Ayar
5- Korkmaz Karaca
6- Ahmet Bilal Kıymaz
7- Vildan Polat
8- Halise Çiftçi
9- Arzu Silin Günaydın
10- Davut Coşkun Şiviloğlu
11- Işıl Kurnaz Baltacı
12- Emre Çalışkan
13- Melek Şimşek
14- Murat Çiçek
15- Emre Cemil Ayvalı
16- Sümeyye Bozkurt
17- Eyüp Gökhan Özekin
18- Fatih Çiftçi
19- Ali Arif Özzeybek
20- M. Belma Erdoğan
21- Nazan Aytop
22- Neslihan Cenk
23- Nesrin Ulema
24- Serpil Yılmaz
25- Sevde Sena Dağlı
26- Tuba Köksal
27- Aişe Nur Nacar
28- Mehmet Karabay
29- Harun Armağan
30- Kurtcan Çelebi
31- Ayşe Güliz Yılman
32- Mehmet Umur
33- Şevki Şar
34- M. Fatih Gök
35- Ahmet Fethan Baykoç