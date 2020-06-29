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Eski TRT başspikeri Cihangir Göker hayatını kaybetti

AA |  29 Haziran 2020 Pazartesi - 8:18 | Son Güncelleme : 29 06 2020 - 8:18

Eski Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) başspikerlerinden, diksiyon eğitmeni Cihangir Göker, Ankara'da 77 yaşında vefat etti.


TRT Ankara Televizyonu'nda 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen ilk  yayının spikerliğini ve tarihçi Afet İnan'ın "Atatürk ve Devrimleri" programının  sunuculuğunu üstlenen Göker, 41 yıllık meslek hayatında önemli anları ve olayları  kamuoyuna aktarmıştı.
 
Ankara'da 77 yaşında vefat eden Cihangir Göker’in naaşı 29 Haziran  Pazartesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
 
TRT Genel Müdürü Eren'den başsağlığı mesajı
 
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, usta spiker  Göker'in vefatı dolayısıyla Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı.
 
Eren, "TRT'nin önemli isimlerinden emekli başspikerimiz, diksiyon ve  etkili konuşma sanatının duayen ismi Cihangir Göker, hayata veda etti. Türkçenin  doğru kullanımı için çok çalıştı, birçok insan yetiştirdi. Mekanı cennet olsun."  ifadesini kullandı.
 
Medya dünyasından çok sayıda isme eğitim vermişti
 
Diksiyon ve etkili konuşma sanatının önemli isimlerinden Göker,  yıllarca görevini sürdürdüğü TRT'deki kariyerinin ardından, Başkent İletişim  Akademisi'nde medya dünyasındaki birçok ünlü isme eğitim vermişti.
 
AA'ya 26 Eylül 2019'da Türk Dil Bayramı ve Türk dilinin yaşadığı  sorunlar ile çözüm yollarına ilişkin verdiği röportajda, her Türk gencinin evinde  mutlaka Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünü bulundurmasını öğütleyen Göker,  "Dilini kaybeden milletler yok olmaya mahkum olur." ifadesini kullanmıştı.
 
  

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