Eski sevgilisini öldürmekle tehdit etmişti! Gözaltına alındı

Üsküdar'da yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı.

Genç kız, ayrıldığı Ali Barış E. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kestiği, intihar edeceğini söylediği iddia edilen Ali Barış. E. en son ölüm tehditlerinde bulundu.