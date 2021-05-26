Eski sevgilisini 9 defa bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

Olay, Ereğli ilçesinde 9 Aralık 2020’de meydana geldi. Ufuk Özel, evine gittiği eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi’yi aralarında çıkan tartışma sonrası 9 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evin penceresinden atlayarak kaçan Çiçekçi, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Tutuklanan Ufuk Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ufuk Özel'in de şikayeti üzerine Çiçekçi hakkında, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ufuk Özel, Çağla Çiçekçi ve avukatları katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Ufuk Özel, pişman olduğunu söyleyerek, "Böyle olmasını istemedim" dedi. Mahkeme heyeti, Ufuk Özel'in 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Çağla Çiçekçi ise üzerine atılı suçlardan beraat etti.