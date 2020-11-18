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Eski sevgilisine bıçakla saldırdı! Genç kız koşarak kaçtı

DHA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 14:35 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 14:35

İzmit'te E.Ö., iş yerini bastığı eski sevgilisi F.K.’ye bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında hafif yaralanan genç kız kaçarken, E.Ö., bu kez de kendisini bacağından bıçakladı.


İzmit'te bir iş hanında meydana gelen olayda E.Ö., eski sevgilisi F.K.'nin çalıştığı ofise gelerek genç kız ile tartışmaya başladı.
 
Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkaran E.Ö., F.K.'ye saldırdı.
 
OFİSTEN KAÇTI
 
Boğuşma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde hafif çizikler oluşan genç kız, ofisten koşarak kaçtı. F.K.'yı ofiste arayıp bulamayan E.Ö., elindeki bıçakla kendisini bacağından yaraladı.
 
İHBAR ETTİLER
 
İş hanındaki kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kendisini bacağından yaralayan E.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İş hanından kaçarak polise sığınan F.K. de ekipler tarafından farklı bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
 

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Eski sevgili bıçak İzmit
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