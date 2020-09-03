Eski savcı İsmail Aksoy hakkında karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpaslarından sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan soruşturmada verilen takipsizlik kararını yetkisiz olduğu halde onaylayan, Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy, hakkında verilen hapis cezasının usulen bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İsmail Aksoy, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Aksoy, ek savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "sanığın bozma öncesinde yapılan yargılama esnasında tüm delilleri mahkeme huzurunda tartışarak savunma yaptığını, yine bozma sonrasındaki taleplerin yargılamaya bir yenilik katmayacağını ve sanığa ek bir süre verilmesinin yalnızca yargılamanın uzamasına matuf bir durum teşkil edeceğini" dikkate alarak, süre talebini reddetti.

Dosyayı karara bağlayan heyet, sanık İsmail Aksoy hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçundan kamu davası açıldığını hatırlatarak, Aksoy'un atılı suçu işlemediği sabit olduğundan bu suçtan beraatine karar verdi.

Heyet, sanık Aksoy'un FETÖ'deki konumu, örgüte olan bağlılığı, olayın özelliği, suç konusunun önem ve değeriyle suçla oluşan zararın ağırlığını dikkate alarak, sanık Aksoy'a ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan önce 7 yıl hapis cezası verdi.