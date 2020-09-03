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Eski savcı İsmail Aksoy hakkında karar verildi

AA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 14:05 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 14:09

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında açılan davada takipsizlik kararı veren eski savcı İsmail Aksoy 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık  kumpaslarından sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan  soruşturmada verilen takipsizlik kararını yetkisiz olduğu halde onaylayan, Zirve  Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy, hakkında verilen  hapis cezasının usulen bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada ''silahlı  terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. 
 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İsmail Aksoy,  tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.
 
Duruşmada söz alan sanık Aksoy, ek savunma için süre talebinde  bulundu.
 
Mahkeme heyeti, "sanığın bozma öncesinde yapılan yargılama esnasında  tüm delilleri mahkeme huzurunda tartışarak savunma yaptığını, yine bozma  sonrasındaki taleplerin yargılamaya bir yenilik katmayacağını ve sanığa ek bir  süre verilmesinin yalnızca yargılamanın uzamasına matuf bir durum teşkil  edeceğini" dikkate alarak, süre talebini reddetti.
 
Dosyayı karara bağlayan heyet, sanık İsmail Aksoy hakkında "Anayasa'yı  ihlal" suçundan kamu davası açıldığını hatırlatarak, Aksoy'un atılı suçu  işlemediği sabit olduğundan bu suçtan beraatine karar verdi.
 
Heyet, sanık Aksoy'un FETÖ'deki konumu, örgüte olan bağlılığı, olayın  özelliği, suç konusunun önem ve değeriyle suçla oluşan zararın ağırlığını dikkate  alarak, sanık Aksoy'a ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan önce 7 yıl  hapis cezası verdi.
 

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İsmail Aksoy FETÖ gülen
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