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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş korkuttu! Durumu ciddi

21 Ekim 2020 Çarşamba - 13:42 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 13:42

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.
 
Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
 

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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş bakan durmuş
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