Eski rektöre hayali ameliyat soruşturması

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Denetleme Kurulu’nun hazırladığı raporda, Selçuk Üniversitesi eski rektörü ve şu anda üniversitenin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Süleyman Okudan’la ilgili “ameliyat yapmamasına rağmen bölümdeki hocaların yaptıkları ameliyatları ve işlemleri kendi üzerine yazdırarak göz kliniği üzerinden haksız kazanç elde ettiği, işlem kat sayısı daha yüksek olduğu için devletin çifte zarara uğratıldığı” iddiaları olduğuna dikkat çekildi.

‘İZAHA MUHTAÇ’

28 Nisan 2020’de YÖK’e sunulan raporda, “Prof. Dr. Okudan’a ait yıllık performans ödemesi yapılan ameliyat sayısı ile ameliyat defterinde adına kayıtlı ameliyat sayısı arasındaki farkın 539 ameliyata kadar yükselmesi, dikkat çekici ve izaha muhtaç bir durum” denilerek, soruşturma açılması istendi. Raporda ayrıca, “Prof. Dr. Okudan’ın göz bölümünde terör estirerek, kendisine karşı çıkan hocalara mobbing uyguladığı” yönündeki iddialarla ilgili olarak, “hastanede bir husumetin söz konusu olduğu, bunun mobbing boyutuna ulaşıp ulaşmadığının netleşmesi içinde soruşturma yapılması gerektiğine” dikkat çekildi. Raporun ardından YÖK, Okudan ile ilgili soruşturma izni verdi.

‘BUNLAR FETÖ TAKTİĞİ’