Eski Süper Lig futbolcusu silah kaçakçılığından tutuklandı!

İstanbul Esenyurt 'ta düzenlenen kaçak silah operasyonunda, eski Süper Lig futbolcusu M.A. araçta kaçak silahlarla yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik Esenyurt'ta operasyon gerçekleştirdi.

Silah sevkiyatı yapacağı öğrenilen bir araca düzenlenen operasyonda, kaçak silahlarla yakalanan eski Süper Lig futbolcu M.A., gözaltına alındı.

Eski futbolcunun aracı ve yaşadığı evde yapılan aramalarda 20 adet tabanca, 20 adet boş şarjör 20 adet silah kutusu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen eski futbolcu M.A., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.