Eski polise FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten ihraç edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen tutuklu sanık Nurullah Ataç ve avukatı katıldı. Sanık Ataç son savunmasında örgüt üyesi olmadığını öne sürüp, "Vatanımı, milletimi seven, görevde olduğum zamanlarda asla görevden kaçmayan biriyim. Benim FETÖ veya başka bir örgüt ile uzaktan yakından ilgim yoktur. Böyle bir örgütün varlığını ilk kez basından duydum. Ben vatanıma, milletime ihanet etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, sanık Nurullah Ataç'a FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.