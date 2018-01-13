Eski polis seri katil çıktı! 18 yılda 84 kişi...

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan eski bir polis memurunun, ülkenin son yüzyılda gördüğü en azılı seri katil olduğu ortaya çıktı. Eski polisin 18 yılda 84 kişiyi öldürdüğü sanılıyor

