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Eski polis mahrem imamlar gözaltına alındı!

20 Ekim 2020 Salı - 11:15 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 11:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturmasında 7'si eski polis, 2'si mahrem imam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi


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