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Eski patronunu evinin önünde silahla öldürdü

İHA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 18:06 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 18:06

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, eski patronunu evinin önünde silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.


Olay, Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 717 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(60) adlı şahıs, aralarında sorun olan eski patronu Kayhan Kaçar’ın (40) evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen M.B., yanında taşıdığı silahla arabasına binmek için evinden çıkan Kaçar’a ateş etti. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaralanan Kaçar, kanlar içinde yerde kaldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Kaçar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Kaçar'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Sakarya'nın Akyazı ilçesine gönderildi.
 
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan M.B. ise emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan, Gebze Adliyesine sevk edildi.

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Kocaeli Gebze silah
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