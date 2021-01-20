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Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

20 Ocak 2021 Çarşamba - 15:07 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 15:07

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.


Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
 

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