Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
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- Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu
Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu
20 Ocak 2021 Çarşamba - 15:07 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 15:07
Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
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