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Eski milletvekili Mehdi Keskin hayatını kaybetti!

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 18:59 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 18:59

Kastamonu'da eski milletvekili ve avukat Mehdi Keskin, otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


Olağan genel kuruluna katılmak için otomobiliyle Kastamonu Barosuna  gelen 83 yaşındaki Keskin, bina önünde otomobilinin içinde kalp krizi geçirdi.
 
112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine  kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Keskin'in vefatı nedeniyle genel kurul 17 Nisan'a ertelendi.
 
Kastamonu Barosuna bağlı olarak 56 yıldır serbest avukatlık yapan  Keskin, Adalet Partisinden 15. dönem milletvekilliği ile Kastamonu Baro  Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.
 
Keskin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılandığı  davada şehit aileleri adına müdahil avukat olarak görev yapmıştı.

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Kastamonu milletvekili Mehdi Keskin kalp krizi
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