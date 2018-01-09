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Eski mesajları istifa getirdi

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 0:22 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 0:25

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Partisinin sözcülüğüne getirilen Nezzar, yıllar önce sosyal medyada paylaştığı mesajların ortaya çıkmasıyla gelen tepkiler sonrası istifa etti


Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu  Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi'nin (LREM) sözcülüğüne getirilen Rayan Nezzar, yıllar  önce sosyal medyada paylaştığı mesajların ortaya çıkmasıyla gelen tepkiler  sonrası istifa ettiğini bildirdi. 
 
Perşembe günü parti yönetimi tarafından LREM'in sözcülüğüne getirilen  Nezzar'ın 2013 yılında bir öğrenciyken yazdığı sosyal medya mesajları ortaya  çıkmış ve tepki çekmişti.
 
Fransa'da elitlerin ve devlet yöneticilerinin okulu olarak bilinen  Ulusal İdarecilik Okulu (ENA) öğrencisi olduğu dönemde, zamanın milletvekili ve  bakanlarına hakaret ve küfürlü mesajlar paylaşan 27 yaşındaki sözcünün derhal  istifa etmesi gerektiği belirtilmişti.
 
"Öğrenci olduğum dönemlerde düşünmeden laflar ettim, tabii ki pişmanım  ve özür diliyorum." ifadeleriyle mesajları gençlik dönemi kazaları olarak  değerlendiren Nezzar'a parti içerisinden de destek gelmişti.
 
Konunun basında geniş yer alması ve Cumhurbaşkanı Macron'un yakın  zamanda "Sosyal medyada nefret ve hakaret paylaşımlarına yasal yaptırım  getirileceğini" açıklaması nedeniyle halkın tepkisinden çekinen parti  yönetiminin, Nezzar'ı istifa etmeye ikna ettiği belirtildi.
 

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