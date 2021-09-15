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Eski komiser, Manisa'da kovalamaca sonucu yakalandı!

AA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 23:56 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 23:56

Manisa'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski komiser, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.


Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan eski komiser M.E.B'nin Şehzadeler  ilçesine bağlı Turgutlu Özal Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine çalışma  başlattı.
 
Belirlenen adrese giden ekiplerin geldiğini gören şüpheli,  otomobiliyle kaçmaya başladı.
 
Şüpheli, bu sırada aracı durdurmak isteyen bir polis memuruna çarparak  kaçtı. Ayağından hafif şekilde yaralanan polis memuru, mesai arkadaşları  tarafından hastaneye götürüldü.
 
Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında otomobiliyle başka  bir araca da arkadan çarpan şüpheli,  yaya olarak kaçmaya çalıştı.
 
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Manisa FETÖ gözaltı
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