Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaştı, siber polise yakalandı

Samsun'da yaşanan olayda eski kız arkadaşının çıplak fotoğrafını paylaşan adam genç kızın şikayet etmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.
İlkadım ilçesinde yaşayan B.G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaştı. Adı açıklanmayan genç kızın şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soruşturma Bürosu ekipleri harekete geçti. Yapılan kısa süreli takibin sonunda B.G., evine düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.
Cep telefonu ile bilgisayarına el konulan B.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.