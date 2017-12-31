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Eski Katalan liderden hükümete çağrısı

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 12:39 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 12:39

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya merkezi hükümetine "meşru seçim sonuçlarını tanıma ve siyasi müzakerelere başlama" çağrısında bulundu.


Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan ve  hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Brüksel'e kaçan eski yerel  yönetim başkanı Puigdemont, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
 
Katalonya'da "21 Aralık'ta gerçekleştirilen meşru seçim sonuçlarını  İspanya merkezi hükümetinin kabul etmesi gerektiğini" belirten Puigdemont,  "Başkan olarak, İspanya hükümeti ve destekçilerinin Katalanların ellerinden  izinsiz biçimde aldıkları her şeyi iade etmelerini talep ediyorum." ifadesini  kullandı.
 
Katalonya bölgesinin halen meşru lideri olduğunu iddia eden  Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a krizin çözümüne yönelik siyasi  müzakerelere başlaması çağrısında bulundu.
 
Puigdemont, seçimde herkesin kendini ifade edebildiği  değerlendirmesinde bulunarak, "Rajoy, sonuçları kabul etmek için ne bekliyor?"  yorumunu yaptı.
 
Katalonya'daki tek taraflı bağımsızlık ilanı süreci
 
Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna  gidilmesine karar vermiş ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, ülkenin "bölünemez"  olduğu maddesinden hareketle girişiminin yasa dışı olduğunu açıklamıştı.
 
Merkezi yönetim, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası  anayasanın 155. maddesini işleterek yerel parlamento ile hükümeti feshetmiş, 21  Aralık'ta seçime gidilmesini kararlaştırmış ve bölgeyi geçici olarak doğrudan  yönetmeye başlamıştı.
 
Bağımsızlık yanlısı partiler oy oranı bakımından yüzde 50'yi  bulamasalar bile seçim sistemi nedeniyle 21 Aralık'ta parlamentoda hükümet kurma  çoğunluğuna ulaşmıştı.
 
 

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