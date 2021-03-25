Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin hastanede olduğu ortaya çıktı

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin (84) hafta başından bu yana hastanede olduğu bildirildi. Forza Italia Senatörü Licia Ronzulli de yaptığı açıklamaya göre ünlü liderini durumunun ciddi olmadığını, kısa süre içinde evine dönmesinin beklendiğini söyledi.

Berlusconi’nin başbakan olduğu dönemde villasında düzenlediği "Bunga Bunga" ismiyle anılan partilerin tanıklarına yalan ifade karşılığı rüşvet vermekle suçlandığı davanın duruşmasında avukatı Federico Cecconi, ünlü liderin sağlık sorunları sebebiyle 22 Mart Pazartesi’den bu yana hastane de olduğu bilgisini verdi.

ANSA ajansının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Berlusconi'nin San Raffaele Hastanesinde ve durumunun nispeten iyi olduğu belirtildi.

Berlusconi'nin partisi Forza Italia Senatörü Licia Ronzulli de yaptığı açıklamada, ünlü liderin durumunun ciddi olmadığını, kısa süre içinde evine dönmesinin beklendiğini söyledi.

Berlusconi, Eylül 2020’de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi görmüş ve hastane çıkışında, "Tanrı'ya ve doktorlara teşekkür ederim. Bu benim hayatımın en tehlikeli sınavıydı. Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

Berlusconi, Kovid-19'dan kısa süre sonra da bir kalp rahatsızlığı geçirmişti.