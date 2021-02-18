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Eski istihbaratçı Enver Altaylı için istenen ceza belli oldu

18 Şubat 2021 Perşembe - 13:27 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 13:51

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.


Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Altaylı  tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık eski istihbaratçı Mehmet Barıner ile  avukatları ise salonda hazır bulundu.
 
Duruşmada, Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, ara celsede savcının  esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını bildirdi.
 
Esas hakkındaki mütalaada, Enver Altaylı'nın "silahlı terör örgütü  yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya  kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
 
Barıner hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve  askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası isteyen  savcı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise beraatine ilişkin talepte  bulundu.
 
Mütalaada, Altaylı ve Barıner'in tutukluluk halinin devamı istendi.
 
Duruşmaya ara verildi.
 

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Enver Altaylı ceza istihbaratçı
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