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Eski iPhone sahiplerine güzel haber! Apple para iadesi yapacak

Apple uzun süredir görülen davayı kaybetti. Eski iPhone sahiplerine ödeme yapmak zorunda kalacak. İşte detaylar...

Eski iPhone sahiplerine güzel haber! Apple para iadesi yapacak Eski iPhone modeli kullananlar için bugün müjdeli haber geldi. 
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