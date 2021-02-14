Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

2004-2017 arasında üç dönem boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve görevinden tartışmalı şekilde 2017'de istifa eden Kadir Topbaş, 16 Kasım'dan beri Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 13 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Kadir Topbaş için ilk tören 1999-2003 yılları arasında başkanlığını yaptığı Beyoğlu Belediyesi'nde düzenlendi. Topbaş'ın cenazesi daha sonra, 13 yıl boyunca yönettiği İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık Binası'na getirildi. İBB binasına Kadir Topbaş'ın fotoğrafları asıldı. Topbaş için başkanlık binasının önünde kurulan çadırda tören düzenlendi.
Törende, Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları Kübra Kavurmacı, Hüseyin ve Ömer Topbaş ile akrabaları taziyeleri kabul etti. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri, eski ve yeni İBB üst düzey yöneticileri katıldı.
“İSTANBUL’A BİZE GÖRE 20 YIL HİZMET ETMİŞTİR”
Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı. İmamoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Ne yazık ki Covid 19 tedavisinin ardından kaybettiğimiz Kadir Topbaş beyefendiyi hep beraber uğurlayacağız. Az önce bahsettiğim onuru çok kıymetli Kadir Topbaş tam dört kez yaşamıştır. Birisi Beyoğlu Belediye Başkanlığı, 3’ünü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaşamıştır. Bu özelliğiyle gerekten hem İstanbul’un hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu için çok özel bir yere sahiptir. Bizler ve eminim ki bütün İstanbullular ve İBB kurumu fertleri kendisini her zaman şükranla anacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kadim bir kurumdur, tarihi bir kurumdur, önemli kurumsal bir geleneğe de sahiptir.
Bu anlamda da çok büyük ve güzel bir aile olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Dolayısıyla Kadir Topbaş beyefendi her zaman bu kadim kurumda çok güzel duygularla hak ettiği saygıyı görecek ve her zaman saygıyla, şükranla anılacaktır. Böylesi bir geçmişe, kaliteye ve kimliğe sahip olması elbette başta eşi olmak üzere bütün ailesi olarak da gurur vesilesidir. Bu bağlamda yakınlarına, sevenlerine, bütün dostlarına ve hemşerilerine başsağlığı diliyorum. İstanbul’a bize göre 20 yıl hizmet etmiştir, Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun, umarım güzel duygularıyla bizlerle vedalaşmıştır. Kendisini saygıyla minnetle bir kez daha anıyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Duaların ardından Topbaş'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanacağı Fatih Camii'ne doğru yola çıktı. Törenin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Topbaş ailesini bir süre makamında ağırladı.
"ÇOK GÜZEL BİR HAYAT YAŞADI"
Hüseyin Topbaş, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nin önünde yaptığı açıklamada, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti" dedi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. DHA'ya konuşan Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.
KADİR TOPBAŞ KİMDİR?
Topbaş, 8 Ocak 1945'te Artvin'de doğdu. Topbaş, 1972'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 1974'te de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.
Bir süre serbest mimar olarak çalışan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Topbaş, 40 yılı aşkın siyasi hayatında,1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.
Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesine bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan Topbaş, 1999'da Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi ve Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşümü hedefleyen "Güzel Beyoğlu Projesi"ni geliştirerek uygulamaya koydu.
Kadir Topbaş, 2004'te Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından birlik başkanı olarak seçilerek, bu görevi 2009'a kadar yürüttü.
2004'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olarak seçilen Topbaş, 2007'de UCLG'ye eş başkan seçildi.
Ayrıca Topbaş, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek İstanbul tarihinde üst üste seçim kazanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.
2009'da ve 2014'te Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilen Topbaş, 2010 ve 2013'te da UCLG'ye başkan seçilerek Türk yerel yönetim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
2011'de Asya Belediye Başkanları Forumu'na başkanlık eden ve 2013'e kadar bu görevi sürdüren Topbaş, uluslararası düzeyde yapmış olduğu başarılı çalışmalar dolayısıyla 2011'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Fahri Büyükelçi Onur Ödülü ile taltif edildi.
Öte yandan 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilen Topbaş, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı olma başarısını elde etti.
Birçok ülke tarafından devlet kültür nişanı, devlet madalyası takdim edilen Topbaş'a, İstanbul'da kültür mirasının korunmasına yönelik gayretleri dolayısıyla UNESCO 70. yıl madalyası ile taltif edildi.
Birçok vakıfta da yönetim kurulu üyeliği yaparak sivil toplum örgütlerine de destek veren Topbaş'ın, Bilgi Üniversitesi ile beraber çıkardığı "Beyoğlu: Kültürleri Buluşturan Kent", Tarih ve Çevre Vakfı ile birlikte hazırladığı "Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II" ve "Anılarda Beyoğlu" adlı eserleri bulunmaktadır.
Özleyiş Topbaş ile evli olan Topbaş, üç çocuk babasıdır.