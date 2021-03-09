Eski HDP yöneticisi 4 kişi tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mart'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, eski HDP Toroslar İlçe Başkanı A.K, eski HDP Akdeniz İlçe Başkanı M.G. ile parti üyesi B.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden, eski HDP Mersin il yöneticisi R.E'ye ev hapsi verildi, eski ilçe yöneticisi A.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, eski il yöneticisi Z.Ö. ile parti üyesi Z.İ. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tutuklanan şüphelilerden eski HDP Mersin İl Başkanı M.I'nın, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi olduğu öğrenildi.