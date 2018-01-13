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Eski Fransız bakandan Trump için "iğrenç başkan" benzetmesi

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 20:42 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 1:45

Eski Fransa Kültür Bakanı ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadeleri üzerine Trump için "iğrenç başkan" sözlerini kullandı.


Lang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen  göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" sözlerine tepki gösterdi.
 
Trump'ın söz konusu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Trump  iğrenç başkan" mesajını paylaşan Lang, basına yaptığı açıklamada, Trump için  bütün dünyada "iğrenç başkan" denilmesini istediğini belirterek, Haiti ve  Afrikalı ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.
 
Lang, Trump'ın her gün birilerine hakaret ettiğini ve bu hakaretlerin  kabul edilemez olduğunu vurguladı.
 
Trump'ın "yabancı düşmanı" ve "ırkçı" olduğunun belirten Lang,  Trump'ın bu sözleri ABD'nin başkanına yakışmayan sözler olduğunun altını çizdi. 
 
 Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te  göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham  etmişti.
 
Trump'ın, "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri  kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim.  Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." sözlerini kullandığı belirtilmişti.
 
 Lang, cumhurbaşkanı François Mitterand döneminde Kültür Bakanı olarak  görev yapmıştı.
 
  
 
 

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