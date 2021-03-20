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Eski FIFA hakemi ve MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti! Bülent Yavuz kimdir?

20 Mart 2021 Cumartesi - 11:10 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 11:10

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti. Peki, Bülent Yavuz kimdir? Bülent Yavuz kaç yaşındaydı? Bülent Yavuz'un hastalığı ne? İşte Bülent Yavuz'un hayatı...


Bir süredir kanser tedavisi gören Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve spor yazarı Bülent Yavuz hayatını kaybetti. Bülent Yavuz anısına 20 ve 21 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Peki, Bülent Yavuz kimdir? Bülent Yavuz kaç yaşında ve nereli?  İşte Bülent Yavuz'un hayatı...
 
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
 
Uzun yıllar Süper Lig’de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye’yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.
 
Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.
 
BÜLENT YAVUZ KİMDİR?
 
T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli oldu. 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde spor yazarlığı, Bizim Stadyum programında hakem yorumculuğu olarak görev yaptı.

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