Eski Fatih Karagümrük Başkanı Yaşar Ecim'in vurulma anı kamereda

Eski Fatih Karagümrük Başkanı Yaşar Ecim'in vurulma anı kamereya anbe an yandı. tv100'den Levent Albayrak'ın haberine göre Yaşar Ecim yemek yediği sırada iki saldırgan motosikletle restoranın bulunduğu yere geldi.Saldırganlardan birisi motosiklette beklerken diğeri ise otoparkta bir otomobilin arkasında pusu kurdu.Silahlı saldırgan otoparkta oyalanıp Ecim'in çıkışını beklemeye başladı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.

Çelik yelek hayatını kurtardı

Yaşar Ecim restorandan çıkıp otomobiline doğru hareket etti. Kendisine kurulan pusudan habersiz olan Ecim, valenin getirdiği araca binmek üzere yürümeye başladı. O anda silahlı saldırgan harekete geçti.Koşarak Ecim'in önünü kesen silahlı saldırgan yakın mesafeden kurşun yağdırdı. Saldırgan yere düşen Ecim'ün üzerine defalarca ateş etti. Silahındaki son mermiye kadar Ecim'e sıkan saldırgan hızla kaçtı.Ecim kanlar içinde yere yılığırken silahlı saldırgan kendisini bekleyen motosiklete binip gözden kayboldu.Yaşar Ecim'in bir süredir kendisine yönelik saldırı beklediği ve bu nedenle çelik yelekle dolaştığı öğrenildi.Olay yerinden motosikletle kaçan iki zanlının kimliklerini belirlemek için polis çalışma başlattı.

2 gün sonra ikinci bir saldırı

Yaşar Ecim'in vurulmasından 2 gün sonra bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. Bu kez hedef Ecim'in ortağı eski Fatih Ülkü Ocakları başkanı Yücel Kurum'du.Kurum, 14 Eylül'de Fatih'te sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurum, kendisini takip eden saldırganın açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yere düşen Kurum, silahını çekerek saldırgana karşılık verdi.Zanlıların yakalanması için soruşturma başlatan polis, her iki saldırının da arkasında aynı suç şebekesinin olduğunu belirledi.