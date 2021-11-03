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Eski eşinin fotoğrafını profiline koyunca olanlar oldu!

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 18:16 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 10:08

Kayseri'de Abbas K.nin eski eşinin fotoğrafını WhatsApp profil fotoğrafı yapmasının ardından çıkan tartışmada kocasını ısırarak yaraladığı iddiasıyla S.K. 2 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı. Abbas K. ise, eşini bıçakla bacağından yaraladığı iddiasıyla 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.


Olay, geçen eylül ayında merkez Melikgazi ilçesinde  yaşayan Abbas ve S.K. çiftinin evinde meydana geldi. İddiaya göre, ilk evliliğinden olan çocuğunun isteği üzerine Abbas K., anlık mesajlaşma programı WhatsApp profiline eski eşinin fotoğrafını koydu. Buna sinirlenen yeni eşi S.K. ile Abbas K. Arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Abbas K., eşini bacağından bıçakla yaralarken, S.K. de kocasını kolundan ısırarak yaraladı. Her iki tarafından da birbirinden şikayetçi olmasının ardından taraflara basit yaralama suçundan dava açıldı.
 
Kayseri 12nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında şikayetçi sanık çiftler hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen Abbas K., beraatini istedi.
 
Eşini ısırarak yaraladığı iddia edilen S.K. ise, Profil fotoğrafında eski eşini gördüm. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğum da çocuğunun istediğini, onun isteğini geri çeviremeyeceğini söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Kollarımı sıktı. Ben de koluna vurdum. O da beni bacağımdan bıçakladı dedi.
 
Mahkeme hakimi  Birol Küçük, sanıklardan S.K.yi, basit yaralama suçundan 2 bin 800 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkası nedeniyle cezasını ertelemezken, Abbas K.yi de aynı suç kapsamında 2 bin 240 TL para cezasına çarptırarak, sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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Kayseri fotoğraf WhatsApp profil fotoğrafı
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