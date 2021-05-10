Eski eşini sokak ortasında dövmüştü! İbrahim Zarap'ın duruşması ertelendi

Samsun'da boşandığı eşi Emriye Metoğlu'nu (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde döven, hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlamasıyla iddianame hazırlanan İbrahim Zarap'ın (27) yargılandığı davanın yarın görülecek duruşması kısıtlama tedbirleri kapsamında 3 Haziran'a ertelendi.

Olay, 6 Mart'ta Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu.

Zarap, bir anda Emriye Metoğlu'na tekme-tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim Zarap polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede süren 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU KALACAK