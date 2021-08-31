Eski eşini öldürüp, onun erkek arkadaşı ile kendi kızını yaralayarak intihara kalkıştı

Ankara'da Salih Ö. (38), takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarında bulunan kendi kızı İsra Ö.’ye kurşun yağdırıp, aynı silahla intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Ebru Yüksel yaşamını yitirirken, 2'si ağır, 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Ebru Yüksel, kızı İsra Ö. ve erkek arkadaşı Mustafa D. ile yürürken, eski eşi Salih Ö., kendilerini takip etmeye başladı. Ebru Yüksel ve Mustafa D., oturdukları sitenin bahçesine geldiğinde Salih Ö., karşılarına çıktı.

Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salih Ö., yanında getirdiği tabancayı çekip peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ebru Yüksel, Mustafa D. ve Salih Ö.’nün kendi kızı İsra Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Salih Ö. bu kez de tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Sitede oturanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ebru Yüksel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.’nün durumunun iyi olduğu, Salih Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.