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Eski eşine çiçek yolladı! 'İyi ki boşandık!'

14 Şubat 2021 Pazar - 16:58 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 16:58

'Pucca' ve Serhat Osman Karagöz, iki yıl önce boşanmıştı.14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşine çiçek yollayan Karagöz, notuyla olay oldu.


'Pucca' adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık ile 2015'te evlendiği oyuncu Serhat Osman Karagöz, iki yıl önce boşanmıştı.
 
Batı' adında bir oğlu olan Karagöz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşine çiçek yolladı. 32 yaşındaki Serhat Osman Karagöz, gönderdiği çiçeğe şu notu düştü:
 
"Kim bilir beraber olsaydık şu an 6. Sevgililer Günü'nü beraber kutluyor olacaktı. Şu an Kapadokya'da sen, ben, Batı ortalığı izliyor olabillirdik. Sana sürpriz yapmak için bir hafta öncesinde tatlı bir telaş içinde olacaktım ama şu an öyle telaşsızım ki; gram pişman değilim. İyi ki boşandık, ne rahatım ya! Mis gibi hayatım. Boşandığın için teşekkür ederim. Ya ben nefes alıyormuşum... Bu çiçeği boşandığımız için kalpten yolluyorum."
 
Selen Pınar Işık da eski eşinin gönderdiği çiçeği, "Gerçek bir ruh hastasısın" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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