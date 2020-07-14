Eski eşi sapık çıktı! 'Ben değil o utansın'

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre Nida Nur Yıldız, yaşadığı iğrenç olayı şu ifadelerle anlattı:

“Burak Etiler ile komşuyduk. Ondan önce fazla erkek arkadaşım olmadı. Belki de ondan her şey toz pembeydi. 2 yıl çıktıktan sonra 8 Eylül 2018’de evlendik. İlk kavgamızı evlendikten 10 gün sonra anneme gitmek istediğim için ettik. ‘Yeni gelinin annesinde işi ne?’ diyerek beni evden kovdu. Sonra araya girdiler de barıştık. Beni kimseyle görüştürmezdi. Sosyal medya hesaplarımı kapattırdı. Şimdi anlıyorum, tüm bunlar pislikleri ortaya çıkmasın diyeymiş! 4 aylık evlilik boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Bir gün ablasıyla yazışmalarına şahit oldum. Borçları olduğunu, evlenirse takılardan gelecek altınlarla borcu kapatacağını ve iş kurabileceğini yazmış. Tek derdi paraymış! Nikâhtan sonra takılar bozuldu. Bir güzellik merkezi açtı. Beni çalıştırıp para kazanmak istemiş.”

HAMİLEYDİM ALDIRDIM

Kendime hep ‘Geçecek’ dedim. Arkadaşlarım, ailem ‘Her evde olur, zamanla düzelir’ dediler. Ne büyük hata! Kol kırılıp yen içinde kalmıyor. ‘Tak’ dediği yerde boşanma davası açtım. Öğrendim ki hamileymişim! Doğuracaktım aslında ama tehdit edildim. ‘‘Çocuk benim değil’ derim’ dedi. ‘Kaderin iki dudağım arasında’ dedi, aldırdım. Bırakın kadınları dünyadaki hiçbir canlının kaderi bir diğerinin söylediklerine bağlı olmamalı.”

‘SENİN VİDEOLARINI İZLEDİM’

Bir gün Burak’ın bir arkadaşı aradı. Dedi ki ‘Videolarını izledim.’ Dedim ‘Ne videosu?’ O da anlattı. Yatak odamızda çekilmiş mahrem videolar. İnanamadım! Yalan söylüyor sandım. Açtı, 20 saniye kadar izletti. O an ölmek istedim. Birkaç kez intiharı düşündüm. Avukatım da olan arkadaşım Sahra Düzgün Tucel, ‘Sen değil onlar utansın’ demese, hayatta yoktum.

MAHREM VİDEOLARI GRUPLARDA PAYLAŞTI

“Görüntüler kötü kaliteydi. Karıncalı gibiydi. Eve mi bir şey yerleştirdi yoksa casus kamera ile mi çekildi? İnanın bilmiyorum. En mahrem görüntülerimiz. Burak’ın 40-50 erkeğin olduğu ‘Goygoycular’ isimli bir WhatsApp grubu var. Boşanma aşamasında oraya atmış videoları. Görüntülerim olduğunu söyleyen bu kişi de aslında eski ortağı. İşleri bozulunca bir nevi ‘intikam’ için, ‘Hakkımızı beraber arayalım’ kaygısıyla beni aramış. Yoksa dünyadan haberim yok!”

ÜÇ FARKLI KADINLA DAHA VİDEOLAR VAR

“Görüntüleri izledikten sonra durumu ispatlamak için sessiz kaldım, 5-6 ay boyunca delil topladım. ‘Başka birileri daha var mı?’ diye araştırdım. 3 farklı kadının daha, hem de benim yaşadığım, gelin gittiğim evde, çekilmiş mahrem görüntüleri var. Kadınlardan biri durumun farkında. Kameraya dönüp el sallıyor ama diğer ikisi gizli kayıt. Hatta bir video da eski eşim kameraya dönüyor ve ‘Beyler diğer videolar için beklemede kalın’ diyor. Böyle bir iğrençlik!”

BAŞKA ERKEKLERİN ŞİDDETİNE UĞRADIM

“Videoyu izleyen 22-23 yaşlarında bir genç ‘Abla geçen gün videonu izledim, aklıma düştün’ diye mesaj atıyor. Aklınızı yitirirsiniz. Mide bulandırıcı! Mersin öyle çok büyük bir yer değil. Herkes birbirini bilir. Benim en mahrem yatak odası görüntülerimi yüzlerce kişi izledi. Kim yaptı bunu? Eski eşim. Videoyu izleyen başka erkeklerin de tacizlerine maruz kaldım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. 7 ay oldu şikâyet edeli. Hâlâ ilk davamız görülmedi. O videolar hâlâ ortalıkta! Elden ele yayılıyor.”

ÖZÜR DİLEMEDİĞİ YETMEZMİŞ GİBİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ