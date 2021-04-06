Eski eşe 'fazla tazminat’ davası açtı!

‘Ağzı kokuyor, içtiği puro da hayatı çekilmez hale getirdi’ iddiasında bulunarak 8 yıllık eşi Beyhan Diyar’dan boşanan diş doktoru ve şarkıcı Mişa Sidi Sarfati, boşandıktan 5 yıl sonra bu defa fazla tazminat ödediği iddiasıyla 150 bin liralık alacak davası açtı.

Açılan davaya göre, boşanma davasının görüldüğü mahkemede yapılan yargılama sonucunda Sarfati’nin 500 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. İddiaya göre Beyhan Diyar, karar kesinleşmeden Sarfati aleyhine ihtiyati haciz kararı aldırdı. Dilekçede, “Mişa Sidi Sarfati, zorla icra tehdidi altında verdiği taahhüt gereği Beyhan Diyar’a 450 bin lira ödemiştir. Bu sırada yargıtay, 500 bin liralık tazminatı 300 bin liraya düşürmüştür. Bu nedenle ödediğimiz 150 bin liranın geri iadesini istiyoruz” denildi.

Hürriyet/Özge Eğrikar