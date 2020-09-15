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Eski eşe 2 ay uzaklaştırma!

15 Eylül 2020 Salı - 9:15 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 9:15

ZYNPZEZE lakaplı sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak, eski eşi Burak Aydoğan’dan korunmak için mahkemeye başvurdu.Mahkeme, Burak Aydoğan’ın 2 ay süreyle eski eşi Zeynep Özbayrak ve kızına yaklaşmamasına karar verdi.


Zeynep Aydoğan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak’a, velayetin değiştirilmesi davası açmıştı. Eski eşinin durumunun iyi olduğunu öne süren Aydoğan iştirak nafakasının kaldırılmasını da talep etmişti. Aydoğan’ın açtığı davaya karşı dava açarak cevap veren Zeynep Özbayrak ise, davanın reddini istedi. Ayrıca Özbayrak, eski eşinin kendisine ve kızına şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, Burak Aydoğan’ın 2 ay süreyle eski eşi Zeynep Özbayrak ve kızına yaklaşmamasına karar verdi. (Hürriyet)

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