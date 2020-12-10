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Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor

DHA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 0:08 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 0:08

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tarafından bıçaklandı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çiçekçi ameliyata alınırken, polis, kaçan Ufuk Ö.nün yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, saat 21.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçiyi bıçakla yaraladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçiyi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi ameliyata alındı. Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü. Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Zonguldak Ereğli Çağla Çiçekçi
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