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Eski emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

AA |  21 Mayıs 2019 Salı - 13:10 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 13:12

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski Sinop Emniyet Müdürü Ş.A, İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Sinop Emniyet Müdürü Ş.A'nın İzmir'e geldiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
 
Zanlı, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki İZBAN istasyonunda yakalandı.
 
Ş.A'nın üzerinden sahte kimlik ile kent içi ulaşımda kullanılan kart çıktığı öğrenildi.
 
Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) meslekten ihraç edilmiş olan zanlı, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

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